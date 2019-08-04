Husumetli olduğu gençlere ateş açtı: 5 yaralı

Çorum'da bir genç husumetli olduğu 5 kişiyi silahla yaraladı.

Olay, Namazgah Parkı'nda meydana geldi. İddialara göre, S.T. adlı genç daha önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Ö.S., B.Y., M.B., İ.K. ve B.A.'ya yanında bulunan pompalı tüfekle ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine saçmalar isabet eden gençler yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA