Husumetli olduğu eniştesinin bahçesini ateşe verdi
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Husumetli olduğu eniştesinin bahçesini ateşe verdi

Husumetli olduğu eniştesinin bahçesini ateşe verdi
Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir Aydınışık - Haberler | Güncel

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde R.O., husumetli olduğu eniştesi M.B.'nin bahçesindeki eşyalarını ateşe verdi.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde R.O., husumetli olduğu eniştesi M.B.'nin bahçesindeki eşyalarını ateşe verdi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tuzcumurat Mahallesi'nde meydana geldi. R.O., iddiaya göre aralarında husumet olan eniştesi M.B.'ye ait bahçede bulunan eşyaları ateşe verdi. Zeytinlik alandaki eşyalar kısa sürede tutuşurken, alevler çevrede bulunan ev ve araçlar için tehdit oluşturdu. İtfaiyeye haber veren mahalle sakinleri, alevleri söndürmek için bahçe hortumlarıyla yangına müdahale etti. M.B.'ye ait zeytinlik alanda bulunan koltuk, masa, sandalye gibi eşyalar kullanılmaz hale geldi. Olay yerine kısa sürede gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı 5 itfaiye aracıyla ekipler kısa sürede müdahale ettikleri alevleri kontrol altına aldı. Yangında zeytinlik alanda bazı ağaçlarda da zarar meydana geldi.Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.O. ve M.B.'nin ifadelerini alarak, serbest bıraktı.


- Balıkesir
Husumetli olduğu eniştesinin bahçesini ateşe verdi
Husumetli olduğu eniştesinin bahçesini ateşe verdi
Husumetli olduğu eniştesinin bahçesini ateşe verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir Aydınışık

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