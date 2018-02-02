Husumetli Olduğu Ailenin Evine Tüfekle Ateş Açtı

Samsun'da bir kişi, aralarında husumet olduğu iddia edilen bir ailenin evine pompalı tüfekle ateş açtı.

Olay, İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ş. isimli şahıs, aralarında husumet olduğu iddia edilen Kazım Y.'nin ikamet adresine geldi. İlk olarak havaya ateş eden şahıs, daha sonra ailenin oturduğu eve pompalı tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, binanın farklı yerlerine isabet etti. Ailenin şikayeti üzerine olay yerine gelen polisler, olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN