Husumetli komşular arasında satır ve bıçaklı kavga: 10 yaralı
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Husumetli komşular arasında satır ve bıçaklı kavga: 10 yaralı

Husumetli komşular arasında satır ve bıçaklı kavga: 10 yaralı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALATYA'da, husumetli komşu iki aile arasında çıkan satır, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

MALATYA'da, husumetli komşu iki aile arasında çıkan satır, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Kavga hastanede de sürerken, güvenlik güçleri önlem aldı.

Olay, akşam saatlerinde Boran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan komşu iki aile arasında tartışma çıktı. Ailelerin diğer fertlerinin de dahil olduğu tartışma büyüyerek bıçak, satır ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada her iki taraftan da 1'i ağır toplam kişi 10 yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kavga hastanede de devam ederken, güvenlik güçleri, mahalle ve hastanelerde önlem aldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Husumetli komşular arasında satır ve bıçaklı kavga: 10 yaralı
Husumetli komşular arasında satır ve bıçaklı kavga: 10 yaralı
Husumetli komşular arasında satır ve bıçaklı kavga: 10 yaralı
Husumetli komşular arasında satır ve bıçaklı kavga: 10 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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