HUSUMETLİ İKİ GRUP SOKAKTA ÇATIŞTI 2 YARALI - Haberler
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HUSUMETLİ İKİ GRUP SOKAKTA ÇATIŞTI 2 YARALI

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HUSUMETLİ İKİ GRUP SOKAKTA ÇATIŞTI 2 YARALI

DİYARBAKIR'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı. Polis, olayı gerçekleştiren şüpheleri yakalamak için araştırma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi 595'inci sokak üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup, aynı sokak üzerinde karşılaştı. Grup arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ile tabancaların kullandığı kavgada 2 kişi vücutlarına isabet eden saçma ve kurşunlarla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, gruba müdahale etti. Yaralı 2 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri çok sayıda pompalı tüfek kartuşu ile kovan buldu. Yapılan incelemenin ardından mermi çekirdekleri incelenmek üzere muhafaza altına alındı.Hastaneye götürülen iki yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik geniş çaplı araştırma başlattı.

HUSUMETLİ İKİ GRUP SOKAKTA ÇATIŞTI 2 YARALI

HUSUMETLİ İKİ GRUP SOKAKTA ÇATIŞTI 2 YARALI

HUSUMETLİ İKİ GRUP SOKAKTA ÇATIŞTI 2 YARALI

HUSUMETLİ İKİ GRUP SOKAKTA ÇATIŞTI 2 YARALI

HUSUMETLİ İKİ GRUP SOKAKTA ÇATIŞTI 2 YARALI

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