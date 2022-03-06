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Husumetli iki grup birbirine girdi, mahalle karıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Husumetli iki grup birbirine girdi, mahalle karıştı Olay yerine TOMA ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde aralarında önceden husumet bulunan iki grup birbirine girdi.

KAYSERİ (İHA) - Husumetli iki grup birbirine girdi, mahalle karıştı

Olay yerine TOMA ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde aralarında önceden husumet bulunan iki grup birbirine girdi. Ev ve işyerlerinin taşlandığı olayda taraflar polis ekiplerince güçlükle yatıştırıldı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerinde iddiaya göre aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar birbirlerine taşlarla saldırırken olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çevik kuvvet ekiplerinin de takviye gönderildiği olayda polis, iki tarafı yatıştırmak için yoğun çaba harcadı. Olayda bazı iş yerleri de zarar görürken 1 kişi gözaltına alındı. 1 ikamette yaşayan şahıslar ise güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Polis herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Husumetli iki grup birbirine girdi, mahalle karıştı

Husumetli iki grup birbirine girdi, mahalle karıştı

Husumetli iki grup birbirine girdi, mahalle karıştı

Husumetli iki grup birbirine girdi, mahalle karıştı

Husumetli iki grup birbirine girdi, mahalle karıştı

İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - 3. Sayfa

Hacı Bektaş, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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