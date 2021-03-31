Husumetli iki grup arasındaki silahlı çatışma kameralara yansıdı
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Husumetli iki grup arasındaki silahlı çatışma kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı / SELİM BAYRAKTAR - Haberler | 3. Sayfa

Husumetli iki grup arasındaki silahlı çatışma kameralara yansıdı Bahçeşehir'de aralarında alacak verecek meselesi bulunan yabancı 2 grup arasında silahlı çatışma meydana geldi.

Husumetli iki grup arasındaki silahlı çatışma kameralara yansıdı

İSTANBUL - Bahçeşehir'de aralarında alacak verecek meselesi bulunan yabancı 2 grup arasında silahlı çatışma meydana geldi. Çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul Bahçeşehir'de aralarında alacak verecek meselesinden husumet bulunan yabancı 2 grup akşam saatlerinde bir araya geldi. Buluşmada yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Ölü ve yaraların kimliklerinin tespit edilmesine ve firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Husumetli iki grup arasındaki silahlı çatışma kameralara yansıdı
Husumetli iki grup arasındaki silahlı çatışma kameralara yansıdı
Husumetli iki grup arasındaki silahlı çatışma kameralara yansıdı
Husumetli iki grup arasındaki silahlı çatışma kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM BAYRAKTAR

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