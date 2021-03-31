Husumetli iki grup arasındaki silahlı çatışma kameralara yansıdı

Husumetli iki grup arasındaki silahlı çatışma kameralara yansıdı Bahçeşehir'de aralarında alacak verecek meselesi bulunan yabancı 2 grup arasında silahlı çatışma meydana geldi.

Husumetli iki grup arasındaki silahlı çatışma kameralara yansıdı

İSTANBUL - Bahçeşehir'de aralarında alacak verecek meselesi bulunan yabancı 2 grup arasında silahlı çatışma meydana geldi. Çıkan çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İstanbul Bahçeşehir'de aralarında alacak verecek meselesinden husumet bulunan yabancı 2 grup akşam saatlerinde bir araya geldi. Buluşmada yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Ölü ve yaraların kimliklerinin tespit edilmesine ve firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM BAYRAKTAR