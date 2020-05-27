Husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı
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Husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada biri ağır, 4 kişi yaralandı.

27.05.2020 18:15 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:20

Antalya'nın Serik ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada biri ağır, 4 kişi yaralandı.

Yukarıkacayatak Mahallesi'nde ticari anlaşmazlık nedeniyle aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında kavga çıktı. Demir çubuk ve sopaların da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kavga edenlere ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için toplam 34 bin 650 lira idari ceza kesildi.

Husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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