Husumetli iki grubun kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Husumetli iki grubun kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı

Husumetli iki grubun kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup önce tartıştı, sonra kavga etti.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup önce tartıştı, sonra kavga etti. Silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerinde 10'dan fazla boş kovan bulan ekipler, şahısları yakalamak için araştırma başlattı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi 1254 Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup, sokak üzerinde karşılaştı. Grup üyeleri önce burada kendi aralarında tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Bunun üzerine olay yerine beyaz Doblo marka araç ile gelen bir grup üyesi, araçlarından aldıkları silah ile diğer grup içerisinde bulunan 2 kişinin üzerine rastgele ateş açmaya başladı. Açılan ateş sonucu M.Ş. (20) ve arkadaşı yaralandı.

Yaralı şahıslar için olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Şahsın birisi olay yerinden ekipler tarafından alınarak hastaneye götürülürken, diğer şahıs yaklaşık 150 metre yürüyerek kaçmaya çalıştı. Şahıs fazla kaçamadan yere yığılınca olay yerine gelen 112 ekipleri, özel bir hastaneye götürdü.

Öte yandan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından sokak üzerinde yapılan araştırmada 10'dan fazla boş kovan bulundu. Ekipler kaçan şahısların eşkalleri üzerinde araştırma başlattı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sabah işe başladığı kereste işletmesinde akşam hayatını kaybetti
Sabah işe başladığı kereste işletmesinde akşam hayatını kaybetti
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını
Antalya'nın Kaş ilçesinde orman yangını
Ecel markete gireceği sırada yakaladı! Korkunç ölüm anı saniye saniye kameralara
Ecel markete gireceği sırada yakaladı! Korkunç ölüm anı saniye saniye kameralara
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Brad Pitt Cem Yılmaz Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Metin Oktay Yiğit Şardan Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Husumetli iki grubun kavgasında silahlar konuştu: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 22:36:03. #1.16#

title