Husumetli iki aile sosyal mesafe kurallarına uyup barıştı
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Husumetli iki aile sosyal mesafe kurallarına uyup barıştı

Husumetli iki aile sosyal mesafe kurallarına uyup barıştı
07.05.2020 12:50 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:51

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile, müftü ve kanaat önderlerinin araya girmesi ile barıştı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile, müftü ve kanaat önderlerinin araya girmesi ile barıştı. Barış törenine katılan taraflar, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi korurken, maske takmayı da ihmal etmedi.

Silvan'da Akın ve Azarkan ailelerinin gençleri arasında 4 ay önce çıkan kavgada Azarkan ailesinden bir kişi hayatını kaybetti. Akın ve Azarkan aileleri arasında başlayan husumet, Silvan Müftüsü İlhan Günay, kanat önderi Metin Kılıçaslan, Nusret Uyan ile Salih Gül'ün girişimleri sonucu barış ile sonuçlandı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve daha sonra dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle Türkiye'de alınan tedbirler kapsamında barış törenine katılan vatandaşlar, sosyal mesafeyi korurken, maske takmayı ihmal etmedi.

AİLELER KUCAKLAŞMADAN KUR'AN-I KERİM'İN ALTINDAN GEÇTİ

Her iki aileyi kutlayan kanaat önderlerinden Metin Kılıçaslan, olayın büyümesini önlemek için her iki taraftan da ricada bulunduklarını söyledi. Kılıçaslan, "Bölgemizde bu durumlar olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Bu hadiseler olduktan sonra bize sorumluluk düşüyor. Komşumuz, köylümüz, dostlarımızın başına bir olay geldiğinde herkes yerinde müdahale etmelidir ki, olayın büyümesini önleyebilelim. İnsanlar bazen istemese de bir birini kırabiliyor. Özellikle Azarkan ve Akın ailelerinden Allah razı olsun, Allah hayrınızı kabul etsin. Bu 3-4 aylık süre içerisinde sabır gösterip sağduyulu davranmışlardır. Daha büyük bir olay olmaması için büyük bir çaba göstermişlerdir. Aracıların hatırını tutan ve sakin davran her iki aileye de Allah razı olsun. İnşallah bu barış bizim bölgemizdeki diğer husumetli ailelerinde barışına vesile olur" dedi.

Duaların okunmasının ve konuşmaların ardından, her iki aileye mensup kişiler korona virüsü tedbirleri kapsamında kucaklaşmayarak Kur'an-ı Kerim'in altında geçti. Daha sonra misafirlere hurma ikram edildi.

(Muhammet Romedi Yılmaz/İHA)

Kaynak: İHA

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