13.11.2019 17:01 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:05

Husumetli iki aile arasında çıkan kavga sonrası kan aktı: 5 yaralı

Pompalı tüfekli saldırı: 5 yaralı

ANTALYA - Antalya'da aralarında husumet bulunan iki aile arsasındaki kavgada silahlar konuştu. Çıkış sebep henüz bilinmeyen kavgada, 5 kişi pompalı tüfekli saldırıda yaralandı.

Polisi alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesi Tahılpazara Mahallesi 455 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceki gün önce dünür olan Ç. ailesi ile A. ailesi arasında kavga çıktı. Bugün ise iddiaya göre erkek tarafı olan A. ailesinden 3 kişi, evlerinin önünde oturan Ç. ailesi ile yakınlarına pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Saldırı sonrası aynı aileden 5 kişi vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalardan dolayı yaralandı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundukları yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Çevrede araştırma yapan polis 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA