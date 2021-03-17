Son dakika haberleri... KOCAELİ Husumetli arkadaşını tabancayla başından vurarak öldürdü
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Son dakika haberleri... KOCAELİ Husumetli arkadaşını tabancayla başından vurarak öldürdü

17.03.2021 20:12 | Son Güncelleme: 17.03.2021 20:24

Son dakika habere göre Husumetli arkadaşını tabancayla başından vurarak öldürdüKOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, O.Y., daha önceden husumetli olduğu arkadaşı Ramazan Ece'yi (52) oto yıkama dükkanında tabancayla başından vurarak öldürdü.

Husumetli arkadaşını tabancayla başından vurarak öldürdü

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, O.Y., daha önceden husumetli olduğu arkadaşı Ramazan Ece'yi (52) oto yıkama dükkanında tabancayla başından vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Körfez Atalar Mahallesi Işılay Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki bir oto yıkama dükkanına gelen O.Y., iddiaya göre belinden çıkardığı tabanca ile daha önceden husumetli olduğu arkadaşı Ramazan Ece'ye ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların hedefi olan Ramazan Ece başından vuruldu. Ece kanlar içerisinde yığılırken, O.Y. ise kaçarak kayıplara karıştı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Ece, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ramazan Ece, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan O.Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri... KOCAELİ Husumetli arkadaşını tabancayla başından vurarak öldürdü
Son dakika haberleri... KOCAELİ Husumetli arkadaşını tabancayla başından vurarak öldürdü
Son dakika haberleri... KOCAELİ Husumetli arkadaşını tabancayla başından vurarak öldürdü
Son dakika haberleri... KOCAELİ Husumetli arkadaşını tabancayla başından vurarak öldürdü
Son dakika haberleri... KOCAELİ Husumetli arkadaşını tabancayla başından vurarak öldürdü
Son dakika haberleri... KOCAELİ Husumetli arkadaşını tabancayla başından vurarak öldürdü
Son dakika haberleri... KOCAELİ Husumetli arkadaşını tabancayla başından vurarak öldürdü
Son dakika haberleri... KOCAELİ Husumetli arkadaşını tabancayla başından vurarak öldürdü
Son dakika haberleri... KOCAELİ Husumetli arkadaşını tabancayla başından vurarak öldürdü
Son dakika haberleri... KOCAELİ Husumetli arkadaşını tabancayla başından vurarak öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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