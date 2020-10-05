Husumetli akrabasını tabancayla başından vurdu (2)
05.10.2020 22:03 | Son Güncelleme: 05.10.2020 22:07
HAYATINI KAYBETTİ Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, husutmetli olduğu akrabası İsmail İsen (44) tarafından tabancayla başından vurulan Yasin Bakay (55), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
HAYATINI KAYBETTİ
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, husutmetli olduğu akrabası İsmail İsen (44) tarafından tabancayla başından vurulan Yasin Bakay (55), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ