Husumetli akrabasını tabancayla başından vurdu (2)
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Husumetli akrabasını tabancayla başından vurdu (2)

05.10.2020 22:03 | Son Güncelleme: 05.10.2020 22:07
Husumetli akrabasını tabancayla başından vurdu (2)

HAYATINI KAYBETTİ Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, husutmetli olduğu akrabası İsmail İsen (44) tarafından tabancayla başından vurulan Yasin Bakay (55), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

HAYATINI KAYBETTİ 

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, husutmetli olduğu akrabası İsmail İsen (44) tarafından tabancayla başından vurulan Yasin Bakay (55), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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