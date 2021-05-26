Husumetli akrabalar arasında balta ve bıçaklı kavga: 4 yaralı
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Husumetli akrabalar arasında balta ve bıçaklı kavga: 4 yaralı

Husumetli akrabalar arasında balta ve bıçaklı kavga: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Hendek ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunan akrabalar arasında çıkan balta ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde aralarında daha önceden husumet bulunan akrabalar arasında çıkan balta ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga sonrasında 3 şahıs gözaltına alındı.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Hendek ilçesi Sarıdede Mahallesi 3016 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan akrabalar arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen olay kavgaya dönüştü. Akrabalar arasında çıkan, balta ve bıçakların kullanıldığı kavgada A.M. (32), G.M. (41), E.C.M. (24), ve O.D. (15) isimli kişiler yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Konunun bildirilmesi üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince yaralılar Hendek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - SAKARYA

Husumetli akrabalar arasında balta ve bıçaklı kavga: 4 yaralı
Husumetli akrabalar arasında balta ve bıçaklı kavga: 4 yaralı
Husumetli akrabalar arasında balta ve bıçaklı kavga: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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