Husumetli ailelerin kavgası: 4 yaralı
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Husumetli ailelerin kavgası: 4 yaralı

Husumetli ailelerin kavgası: 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da husumetli olan Suriyeli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si kadın, 4 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR'da husumetli olan Suriyeli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2'si kadın, 4 kişi yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gece Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli oldukları belirtilen Suriye uyruklu akraba iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2'si kadın 4 kişi, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

OLAY, CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Bu arada kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bacaklarından vurulan iki kadının yere yığıldığı görüldü, silah sesleri duyuldu. Sokakta koşanların ve panik içinde bağıranların yer aldığı görüntülerde, bir süre sonra olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin geldiği görülüyor.

FOTOGRAFLI


Husumetli ailelerin kavgası: 4 yaralı
Husumetli ailelerin kavgası: 4 yaralı
Husumetli ailelerin kavgası: 4 yaralı
Husumetli ailelerin kavgası: 4 yaralı
Husumetli ailelerin kavgası: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Emek

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