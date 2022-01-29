Son dakika: BARIŞMA TOPLANTISINDA HUSUMETLİ AİLELER KAVGA ETTİ, 2 ÖLÜ 1 YARALI

PATNOS, AĞRI (DHA) - AĞRI'nın Patnos ilçesinde aralarında 6 yıldır husumet bulunan Bilici ve Karahan ailelerini barıştırmak için düzenlenen toplantıda silahlı kavga çıktı. İlçe merkezinde meydana gelen olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay Patnos ilçe merkezindeki Cumhuriyet caddesinde meydana geldi. Akraba oldukları öğrenilen ve aralarında husumet bulunan Bilici ve Karahan aileleri bugün barış için biraraya geldi. Barış toplantısı sırasında taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Silah kullanılan kavgada Bilici ailesinden Reşat Bilici olay yerinde hayatını kaybederken, aileleri barıştırmak isteyen arabulucu İdris Özkaya ağır yaralı olarak kaldırıldığı Patnos Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Silahla kavgada Karahan ailesinden Kemal Karahan ise ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

Kavga sebebiyle güvenlik güçleri, bölgede yeni bir olaya meydan vermemek için tedbir aldı.

Bu arada Patnos caddelerini kana bulayan olay vatandaşların cep telefonları tarafından görüntüye alındı. İlçe merkezinde yankılanan silah seslerinden sonra vurulan 2 kişi cep telefonuyla kaydedildi.