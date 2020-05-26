Husumetli aileleri yasakta engelleyemedi... Husumetlisini av tüfeğiyle göğsünden vurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Husumetli aileleri yasakta engelleyemedi... Husumetlisini av tüfeğiyle göğsünden vurdu

Bursa'da aralarında husumet bulunan 2 akraba aileyi sokağa çıkma kısıtlaması da engelleyemedi.

Husumetli aileleri yasakta engelleyemedi... Husumetlisini av tüfeğiyle göğsünden vurdu
26.05.2020 05:32 | Son Güncelleme: 26.05.2020 05:36

Bursa'da aralarında husumet bulunan 2 akraba aileyi sokağa çıkma kısıtlaması da engelleyemedi. 2 oğluyla birlikte akrabalarıyla tartışan baba, husumetlisini af tüfeğiyle göğsünden vurdu. Tüfekten çıkan saçmalar çevrede bulunan 2 kişiyi daha yaralarken, göğsünden vurularak hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Hacıvat Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut Ü. ve 2 oğlu ile husumetli oldukları akrabaları Mahsun K. arasında A-345 sokak üzerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Mesut Ü. evden getirdiği av tüfeğiyle Mahsun K.'yı sağ göğsünden vururken tüfekten çıkan saçmalar Mahsun K.'nın yanında bulunan 2 kişiyi daha yaraladı. Mahsun K. vurulduktan sonra kanlar içerisinde yolda kalırken, Mesut Ü. ve 2 oğlu olay yerinden hızla uzaklaştı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Mahsun K.'nın olay yerinde çok kan kaybettiğini gören yakınları yaralıyı kendi araçlarına alarak özel bir hastaneye kaldırdı. Olay yerinde bulunun 1'i kadın 2 yaralı ise ambulanslar ile çevredeki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Silahlı saldırgan ve 2 oğlu evinde gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bekçi ekipleri sevk edildi. Sokak üzerinde bulunan vatandaşları olay yerinden uzaklaştıran polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Mesut Ü. ile çocukları Mert ve Onur Ü.'yü ikametlerinde yakaladı. Geniş güvenlik önlemleri altında evden çıkarılan 3 saldırgan Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine götürüldü.

Yaralının yakınları hastahane önüne koştu

Göğsünden av tüfeğiyle vurulduktan sonra akrabaları tarafından hastaneye kaldırılan Mahsun K. hemen ameliyata alındı. Mahsun K.'nın ameliyata alındığını öğrenen akraba ve komşuları hastaneye akın etti. Hastahane önünde toplanan kalabalığı polis ekipleri dağıttı.

Göğsünden yaralandıktan sonra hemen ameliyata alınan Mahsun K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, diğer 2 yaralanın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan baba ve 2 oğlunun emniyetteki işlemleri devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gaziantep'te rehavet koronavirüs vakalarını artırdı! Bir günde 56 vaka Haber
Gaziantep'te rehavet koronavirüs vakalarını artırdı! Bir günde 56 vaka
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız Haber
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Haber
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi Haber
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Haber
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Temel Karamollaoğlu'nun 'Demokrasi' çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi Haber
Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Singapur'da yapılan araştırma koronavirüs hastalarının 11. günün ardından bulaştırıcı olmadığını ortaya koydu
Singapur'da yapılan araştırma koronavirüs hastalarının 11. günün ardından bulaştırıcı olmadığını ortaya koydu
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Vaka sayısının sıfıra indiği Artvin'de rehavet, 23 kişinin karantinaya alınmasına sebep oldu
Vaka sayısının sıfıra indiği Artvin'de rehavet, 23 kişinin karantinaya alınmasına sebep oldu
Kar fırtınası mayıs ayında can aldı; 70 yaşındaki çoban, evinden 4 kilometre uzakta ölü bulundu
Kar fırtınası mayıs ayında can aldı; 70 yaşındaki çoban, evinden 4 kilometre uzakta ölü bulundu
İspanyol bilim insanları: Koronavirüsün klima sistemlerinden yayılma riski son derece düşük
İspanyol bilim insanları: Koronavirüsün klima sistemlerinden yayılma riski son derece düşük
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna 'sosyal mesafeli' şekilde hazırlanıyor
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna "sosyal mesafeli" şekilde hazırlanıyor
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü
İçişleri Bakanlığı'ndan 'polis zorbalığı' başlıklı habere tepki: Ucuz ve yakışıksız nitelendirme asla kabul edilemez
İçişleri Bakanlığı'ndan "polis zorbalığı" başlıklı habere tepki: Ucuz ve yakışıksız nitelendirme asla kabul...
Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı
Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Bülent Kuşoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Hadise Özkan Uğur Türkan Şoray Demet Akalın
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Su Jandarma Fenerbahçe Ramazan Bayramı
Şu an buradasınız: Husumetli aileleri yasakta engelleyemedi... Husumetlisini av tüfeğiyle göğsünden vurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 05:36:04. #1.14#
title