Husumetli aileler kavga etti: 1 ölü, 5 yaralı

İZMİT'te husumetli iki aile arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle başından vurulan Tarık Tanaç öldü, 5 kişi yaralandı.

Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak'ta oturan husumetli iki ailenin bireyleri arasında dün saat 23.00 sıralarında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.Ö., pompalı tüfekle ateş açıp 6 kişiyi vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, başından vurulan Tarık Tanaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis, olay sonrası kaçan S.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, her iki olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.