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Husumetli aileler kavga etti: 1 ölü, 5 yaralı

Demirören Haber Ajansı, Dinçer Akbir - Güncel
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Husumetli aileler kavga etti: 1 ölü, 5 yaralı

İZMİT'te husumetli iki aile arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle başından vurulan Tarık Tanaç öldü, 5 kişi yaralandı.

İZMİT'te husumetli iki aile arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle başından vurulan Tarık Tanaç öldü, 5 kişi yaralandı.

Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak'ta oturan husumetli iki ailenin bireyleri arasında dün saat 23.00 sıralarında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.Ö., pompalı tüfekle ateş açıp 6 kişiyi vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, başından vurulan Tarık Tanaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis, olay sonrası kaçan S.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

2 EV KUNDAKLANDI

Bu arada, bugün saat 05.00 sıralarında kavga eden ailelerin oturduğu 2 ev, içlerinde kimsenin olmadığı sırada kundaklandı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Polis, her iki olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Güncel

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