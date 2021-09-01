Husumetli aileler barıştırıldı
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Husumetli aileler barıştırıldı

Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel

Van'da iki aile arasında çıkan ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın ardından başlayan husumet barışla sonuçlandırıldı.

Van'da iki aile arasında çıkan ve bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın ardından başlayan husumet barışla sonuçlandırıldı.

İskele Mahallesi'ndeki bir restoranda verilen barış yemeğinde, iki ailenin fertleri duanın ardından el sıkışarak barıştı.

Programın ardından gazetecilere açıklama yapan kanaat önderi İskender Ertuş, barışın sağlanmasına katkı sunan herkese teşekkür etti.

Kanaat önderi Hüsnü Timur ise 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde iki aile arasında sağlanan barışın hayırlı olmasını diledi.

Husumetli aileler barıştırıldı
Husumetli aileler barıştırıldı
Husumetli aileler barıştırıldı
Husumetli aileler barıştırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Kazandıoğlu

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