Adana'da 3 Yıl Önce İki Aile Arasında Başlayan Kan Davası Bitirildi

Adana'da Açıkgöz ve Kaskat aileleri arasında bir gencin öldürülmesiyle başlayan kan davası, kanaat önderlerinin devreye girmesiyle sona erdi. İki aile arasında 3 yıl önce başlayan husumet Kuran okutularak bitirdildi.

HUSUMET 3 YIL ÖNCE BAŞLADI

Adana'da 19 Mayıs Mahallesi'nde Açıkgöz ve Kaskat aileleri arasında yaklaşık 3 yıl önce bir kişinin öldürülmesiyle başlayan husumetin son bulması için kanaat önderleri devreye girdi.

AİLELER BİR ARAYA GETİRİLİP KURAN OKUTULDU

Kanaat önderleri, görüştükleri ailelerin mensuplarını kentteki bir düğün salonunda verilen yemekte bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim okunması ve duaların ardından iki aile el sıkışıp barıştı.

''ALLAH KİMSEYİ DÜŞMAN SAHİBİ ETMESİN''

Mehmet Açıkgöz, yaptığı konuşmada, yaklaşık 3 yıl önce gençler arasında çıkan bir silahlı kavgada yeğeninin hayatını kaybettiğini anlatarak, "Kan davasını yaşayan bilir. Her zaman tedirginsin, uyuyamıyorsun. Allah kimseyi düşman sahibi etmesin. Her şeyin sonu, 20, 30 adam ölse de her şeyin sonu barıştır. Biz de aile büyükleriyle birlikte barışmaya karar verdik. İnşallah hayırlısı olur." dedi.

''ATEŞE SU DÖKÜLDÜ''

Cengiz Kaskat da araya girenler sayesinde "ateşe su döküldüğünü" dile getirerek, "Çok şükür bugün barış yapıyoruz. Biz artık bir aileyiz. Kötülüğün hiç kimseye faydalı olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Kötülük, tüm insanlığa zarardır. Barışın olması, huzur içerisinde insanların yaşaması tabi ki güzel." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ İL BAŞKANI DA KONUŞTU

AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni de Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü gibi özel bir günde her iki ailenin birlik ve beraberliğinin tesisine şahit olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

İki ailenin barışmasında emeği geçenlere teşekkür eden Yeni, bir ve beraber olmanın önemini vurguladı.

Ailelere arabuluculuk yapan Atilla Küçükşahin de yakından tanığı iki ailenin barışmasının çok yerinde bir karar olduğunu kaydetti.