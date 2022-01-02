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Husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Kırşehir'in Kaman ilçesinde husumetli 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

KIRŞEHİR (İHA) - Husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

KIRŞEHİR - Kırşehir'in Kaman ilçesinde husumetli 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İkizler Köyü'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre husumetli olan A.K, E.K, N.K. ile daha önce silahlı kavgada öldürülen Haydar Gündoğdu'nun kardeşi Caner Gündoğdu arasında dün gece saatlerinde tartışma çıktı. Tarıtşmanın büyümesi üzerine nereden geldiği henüz belirlenemeyen kurşun ile Caner Gündoğdu ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Caner Gündoğdu, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili kavgaya karışan A.K, E.K, N.K, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken. silahın kimin tarafından ateşlendiğini tespit etmek için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Husumetli aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

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