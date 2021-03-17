Husumetli 2 grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 5 kişi yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Husumetli 2 grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 5 kişi yaralı

17.03.2021 12:04 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:08
Husumetli 2 grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 5 kişi yaralı

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Polis, kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı.

İddiaya göre aralarında husumet bulunan 2 grup, dün saat 22.30 sıralarında Yeni Mahalle Gonca Sokak'ta karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ile tabanca kullanılan kavgada F.A., K.E. ve U.B. ile sokaktan geçen P. Ü. ve T.D. yaralandı. İhbar  üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan U.B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, silahlı kavgaya karıştığı belirlenen B.C., E.C., G.İ., O.İ., Ç.S.T. ve G.Ü.'yü gözaltına aldı. Ayrıca, olayda kullanılan pompalı tüfek ve tabanca ile 9 mermi ele geçirildi.  


- Aydın
Husumetli 2 grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 5 kişi yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Pervin Buldan Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Pelin Öztekin Ayşegül Çınar Ezgi Eyüboğlu İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Caner Erkin Cüneyt Çakır Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Husumetli 2 grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 5 kişi yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 12:10:39. #1.14#
title