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Husumet bir canı aldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Husumet bir canı aldı

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde husumetlisi tarafından silahla vurulan şahıs, hayatını kaybetti.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Yenice ilçesinde husumetlisi tarafından silahla vurulan şahıs, hayatını kaybetti.

Olay, Yenice ilçesine bağlı Reşadiye köyüne meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tayfun Acar (31), husumetlisi olduğu bilinen Yakup S. (35) ile karşıya geldi. Yanındaki silahı Tayfun A.'ya doğrultan Yakup S., birkaç el ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Tayfun A. hayatını kaybedenken, Yakup S. ise Kurtlar köyünde jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Çanakkale, 3. Sayfa, Haberler

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