Hüsnü Şenlendirici evli mi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sibel Can ve Hakan Altun ile birlikte Şarkılar Bizi Söyler sunuculuğunu yaptığı Hüsnü Şenlendirici merak ediliyor. Hüsnü Şenlendirici kimdir? Hüsnü Şenlendirici kaç yaşında? Hüsnü Şenlendirici evli mi? Hüsnü Şenlendirici eşi kimdir? Hüsnü Şenlendirici roman mı?

Birbirinden dikkat çeken isimlerin konuk olduğu Şarkılar Bizi Söyler programında klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici merak ediliyor. Peki, programı izleyen vatandaşlar, Hüsnü Şenlendirici kimdir? Hüsnü Şenlendirici kaç yaşında? Hüsnü Şenlendirici evli mi? Hüsnü Şenlendirici eşi kimdir?Hüsnü Şenlendirici roman mı? merak ediyor.

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 12 Temmuz 1976

Nereli: Bergama

Hüsnü Şenlendirici evli mi?: Nazire Şenlendirici ile evlidir.

Hüsnü Şenlendirici, müzik geleneğine sahip bir ailenin çocuğudur. Dedeleri Hüsnü Şenlendirici (klarnet, trompet) ve Fahrettin Köfeci (klarnet) ve babası Ergün Şenlendirici (trompet) gibi o da 5 yaşında klarnet çalmaya başlar. Özellikle 12 yaşına kadar Ege ve Anadolu'nun çeşitli kültürleriyle müzikal yolculuğa çıkar. 1988'de İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitim Bölümüne girmiş ve 4 yıl sonra okuldan ayrılır.

Vurmalı çalgılar ustası Okay Temiz'in o yıllardaki "Magnetic Band" grubu ile çalmaya başlayan Şenlendirici, grupla birlikte yüzlerce festivalde Türkiye'yi temsil eder. O sırada, "Embrio" grubunun albüm kaydında çalar ve birlikte turneye çıkarlar. Aynı zamanda, babası Ergun Şenlendirici'nin 6 kişilik grubu Laço ile yurt dışında birçok önemli festivallere de katılan Şenlendirici, profesyonel müzik yaşamına böyle devam eder. Başta Türk Müziğinin çeşitli dallarındaki sanatçılar olmak üzere, Türk Pop ve cazının önemli sanatçıların sahne ve albüm kayıtlarında eşlik eder. Bunlardan bazıları Özdemir Erdoğan, Muazzez Abacı, Bülent Ersoy, Müslüm Gürses, Kibariye, Fatih Kısaparmak, Zara, Kubat, Kayahan, Seda Sayan, Emel Sayın, Adnan Şenses, Zerrin Özer, Cengiz Kurtoğlu, Candan Erçetin, Fatih Erkoç, Serdar Ortaç, Athena, İzel, Ayna, Hande Yener, Hasan Cihat Örter, İlhan Erşahin, Mercan Dede…

Hüsnü Şenlendirici müzikal yolculuğuna grubu Laço Tayfa ile yaptığı "Hicaz Dolap" albümü ile devam eder. Şenlendirici'nin iki bestesinin de yer aldığı albüm Doublemoon etiketiyle 2002'de piyasaya çıkar. Albümün ardından grup "Hicaz Dolap" başlığı altında 11 şehirlik bir Türkiye turnesi gerçekleştirir.

2010'un Şubat ayında Hindistan'da dünyaca ünlü müzisyen Zakir Hüseyin ile verdiği konserden sonra, Amerika'ya giderek, Çingene müziğinin Amerika'daki öncü gruplarından New York Gipsy All Stars ile ABD turnesine çıkar. New York, Boston, Washington, DC, Chicago, San Francisco ve Seattle kentlerinde konserler verir. Bu turne sırasında, Boston'da dünyanın en önde gelen müzik okulu Berklee'de bir hafta boyunca, Türk Müziği ve Makamları üzerine seminer ve ders verir.

11 Nisan 2013 tarihinde İsmail Tunçbilek ve Aytaç Doğan ile birlikte kurdukları Taksim Trio ile ikinci albümleri olan Taksim Trio 2 isimli albümü çıkardılar. 27 Kasım 2015 tarihinde üçüncü solo albümü olan Hüsn-ü Avareyi müzikseverlere sundu. Bu albümün çıkış şarkısı olan "Avare" isimli parçaya birde klip çekti.

Günümüze gelindiğinde ise, Sibel Can ve Hakan Altun ile birlikte Şarkılar Bizi Söyler programında sunuculuk yapmakta.

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ KAÇ YAŞINDA?

12 Temmuz 1976 yılında doğan Hüsnü Şenlendirici 44 yaşındadır.

HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ EVLİ Mİ? HÜSNÜ ŞENLENDİRİCİ EŞİ KİMDİR?

Hüsnü Şenlendirici'nin eşi Nazire Şenlendiricidir.