Son dakika haberleri... Hüsnü Bayramoğlu son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Hüsnü Bayramoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberleri... Hüsnü Bayramoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre KORONAVİRÜS tedavisi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Eyüpsultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Kabristanı'na defnedildi.

KORONAVİRÜS tedavisi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu Eyüpsultan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Kabristanı'na defnedildi. 

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden olan Hizmet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Bayramoğlu, iki haftadır koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bayramoğlu için bugün Eyüpsultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile yakınları katıldı.  Bayramoğlu, Eyüpsultan Kabristanı'na defnedildi. 


- İstanbul
Son dakika haberleri... Hüsnü Bayramoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri... Hüsnü Bayramoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri... Hüsnü Bayramoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Mahkemeden emsal karar! Borçlunun kripto parası haciz işlemi için menkul kıymet olarak sayıldı
Mahkemeden emsal karar! Borçlunun kripto parası haciz işlemi için menkul kıymet olarak sayıldı
Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı
Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı
Boğazından bıçaklanarak yol kenarına atılan kadın, sürünerek yardım istedi ama hayata tutunamadı
Boğazından bıçaklanarak yol kenarına atılan kadın, sürünerek yardım istedi ama hayata tutunamadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Nikos Dendias Antony Blinken Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Esra Erol Hande Erçel Mustafa Üstündağ
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Cüneyt Çakır Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Hüsnü Bayramoğlu son yolculuğuna uğurlandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 15:52:39. #1.15#

title