Hüsn-i Hat UNESCO tarafından insanlığın ortak mirası ilan edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hüsn-i Hat UNESCO tarafından insanlığın ortak mirası ilan edildi

Hüsn-i Hat UNESCO tarafından insanlığın ortak mirası ilan edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hüsn-i Hat sanatı, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildi.

Hüsn-i Hat sanatı, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildi.

Hüsn-i Hat sanatı, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim Kültür Örgütü İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Geleneksel sanatlarımızdan Hüsn-i Hat, 13-18 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenen Somut Olmayan Kültürel Miras Komite Toplantısı'nda, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedildi. Kültürel mirasımızı korumayı ve tanıtmayı sürdüreceğiz".

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title