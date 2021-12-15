Hüsn-i Hat, UNESCO Kültürel Miras Listesi'nde

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, 'Hüsn-i Hat' sanatının Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından insanlığın ortak mirası ilan edildiğini duyurdu. Böylece, Türkiye'nin Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdiği ve insanlığın ortak mirası ilan edilen unsur sayısının 21'e yükseldiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk süsleme sanatlarından 'Hüsn-i Hat' bu yıl küresel koronavirüs salgını nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirilen UNESCO Hükümetlerarası 16'ncı Komite Toplantısı'nda gündeme alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı dosya ile Türkiye adına aday gösterilen 'Hüsn-i Hat' sanatı, 13 Aralık'ta başlayan toplantının bugünkü oturumunda UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne kaydedildi.

UNESCO Hükümetlerarası 16'ncı Komite Toplantısı, 18 Aralık'ta sona erecek ve 180 ülkeden seçilen 24 komite üyesi, toplantı boyunca 45 ülkeden gelen başvuru dosyalarını inceleyecek.