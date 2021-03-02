Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 5 sivil yaralandı

Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan kentine düzenlediği saldırı, 2'si Yemenli 3'ü Suudi Arabistanlı 5 sivilin yaralanmasına yol açtı.

Cazan Sivil Savunma İdaresi Sözcüsü Muhammed el-Gamidi, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, Yemen'deki Husilerin, Cazan'ın sınır bölgelerindeki bir köye füze saldırısı düzenlediğini belirtti.

Füzenin köy yoluna düşmesi sonucu 2'si Yemenli, 3'ü Suudi Arabistanlı 5 sivilin yaralandığını aktaran Gamidi, yaralıların tedavi için hastaneye nakledildiklerini söyledi.

Gamidi, saldırıda ayrıca 2 ev, 3 araç ile bir dükkanın hasar gördüğünü ekledi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı