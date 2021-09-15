Husilerin Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na doğru gönderdiği bomba yüklü İHA imha edildi - Haberler
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Husilerin Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na doğru gönderdiği bomba yüklü İHA imha edildi

AA / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel
Husilerin Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na doğru gönderdiği bomba yüklü İHA imha edildi

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Uluslararası Abha Havalimanı yönünde gönderdiği bomba yüklü bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Uluslararası Abha Havalimanı yönünde gönderdiği bomba yüklü bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin sivilleri hedef alarak uluslararası hukuku ihlal ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Yemen'den Abha Havalimanı'na doğru gönderilen bomba yüklü bir İHA'nın etkisiz hale getirildiği, koalisyon güçlerinin sivilleri korumak için tehdit kaynaklarına karşı mücadele ettiği aktarıldı.

Husiler henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

İran destekli Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA / Safiye Karabacak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Husilerin Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na doğru gönderdiği bomba yüklü İHA imha edildi - Haberler
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