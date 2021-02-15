Husilerin, Suudi Arabistan'a son 24 saatte düzenlediği üçüncü İHA saldırısı da püskürtüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Husilerin, Suudi Arabistan'a son 24 saatte düzenlediği üçüncü İHA saldırısı da püskürtüldü

15.02.2021 10:17 | Son Güncelleme: 15.02.2021 10:20
Husilerin, Suudi Arabistan'a son 24 saatte düzenlediği üçüncü İHA saldırısı da püskürtüldü

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilere ait üçüncü patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, İran destekli Husilere ait üçüncü patlayıcı yüklü insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Koalisyon Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan açıklamasında, koalisyon güçlerinin sabah saatlerinde Husilerin Suudi Arabistan topraklarına gönderdiği bomba yüklü iHA'nın imha edildiğini belirtti.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmezken, bu Husilerin son 24 saatteki üçüncü saldırısı oldu.

Husiler, Suudi Arabistan'ın güney kesimindeki Abha Havalimanını İHA'larla iki kez hedef almış, araçlar koalisyon güçleri tarafından imha edilmişti.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha Havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Çelebi Bülent Turan Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Sibel Can Özge Özder Demet Akalın Emina Jahovic
Spor Ali Koç Arda Turan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Husilerin, Suudi Arabistan'a son 24 saatte düzenlediği üçüncü İHA saldırısı da püskürtüldü - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 10:41:00. #1.14#
title