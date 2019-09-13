- Husilerin saldırısında 9 sivil öldü

- Husilerin saldırısında 9 sivil öldü

- Husilerin saldırısında 9 sivil öldüEL HUDEYDE - Yemen'in Hudeyde kentinde Husi milislerinin Yemen ordusuna düzenlediği füze saldırısı sonucu 9 sivil hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

13.09.2019 21:54

- Husilerin saldırısında 9 sivil öldü

EL HUDEYDE - Yemen'in Hudeyde kentinde Husi milislerinin Yemen ordusuna düzenlediği füze saldırısı sonucu 9 sivil hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Şii Husi milislerinin Hudeyde kentinin güneybatısındaki el-Matina bölgesinde Yemen ordusuna bağlı kuvvetlere düzenlediği füze saldırısı sonucu 9 sivil hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Saldırıda hayatını kaybedenlerden 3'ünün çocuk, 4'ünün ise kadın olduğu öğrenildi.

- Husilerin saldırısında 9 sivil öldü
Kaynak: İHA
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