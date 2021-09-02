Husilerin Marib'deki saldırıları nedeniyle iki günde 150 aile evlerini terk etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Husilerin Marib'deki saldırıları nedeniyle iki günde 150 aile evlerini terk etti

Husilerin Marib'deki saldırıları nedeniyle iki günde 150 aile evlerini terk etti
Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran - Haberler | Güncel

İran destekli Husilerin, Yemen'in Marib kentinde son dönemde artan saldırıları nedeniyle iki günde yaklaşık 150 aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İran destekli Husilerin, Yemen'in Marib kentinde son dönemde artan saldırıları nedeniyle iki günde yaklaşık 150 aile evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Yemen İnsan Hakları Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Marib'in Rahbe ilçesinde balistik füzeler, insansız hava araçları (İHA) dahil her türlü silahla sivillere karşı saldırılar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırılar nedeniyle bölgedeki vatandaşların evlerini terk etmek zorunda kaldığı, Rahbe ilçesinden son 2 günde yaklaşık 150 ailenin göç ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) ve tüm ilgili uluslararası kurumlara insan haklarının korunması ve Husilerin saldırılarını durdurması için gerekli tedbirleri alma çağrısında bulunuldu.

Meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahını da barındıran Marib kentini ele geçirmek isteyen Husi milislerin son günlerde bölgedeki saldırılarında artış yaşanıyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Kaag ile ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı Kaag ile ortak basın toplantısında konuştu (1) Açıklaması
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(AB ile göç mutabakatı) Afganlar konusunda 'biz para veriyoruz Afganları ülkede tutun, gelmesin' anlayışı olursa böyle...
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(AB ile göç mutabakatı) Afganlar konusunda 'biz para veriyoruz Afganları ülkede tutun, gelmesin' anlayışı olursa böyle...
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hak, hukuk ve insan hakları gibi kavramları bugüne kadar hiçbir gündelik ajandaya ya da ucuz politikaya teslim etmedik,...
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hak, hukuk ve insan hakları gibi kavramları bugüne kadar hiçbir gündelik ajandaya ya da ucuz politikaya teslim etmedik,...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Haluk Levent Gülben Ergen Defne Samyeli
Spor Muslera Cristiano Salih Uçan Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Husilerin Marib'deki saldırıları nedeniyle iki günde 150 aile evlerini terk etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 20:54:00. #1.16#

title