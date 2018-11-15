Husilerin, Hudeyde Limanı'na Balistik Füze Atması

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husiler tarafından, Hudeyde Limanı'na atılan balistik füzenin denize düştüğünü duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, koalisyon güçleri hava savunma sistemi, İran destekli Husiler tarafından Hudeyde Limanı'na atılan balistik füzenin denize düştüğünü tespit etti.

"Husi milislerin, Hudeyde'de art arda aldığı yenilgiler ve silahlı militanlarının yakalanmasının ardından ülkenin batısındaki Es-Salif ilçesinden Hudeyde Limanı'na bir balistik füze attığı" kaydedilen haberde, bu saldırının, Husilerin suçlarının ve Hudeyde'deki sabotaj eylemlerinin devamı olduğu ifade edildi.

Hudeyde'de yaşananlar



Yemen hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle başlatılan operasyonun yenilenmesi kapsamında 2 Kasım'da yeni bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), dün yaptığı açıklamada, Hudeyde'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği Yemen ordusu arasında çıkan çatışmalar nedeniyle kasım ayının ilk haftasında 34 sivilin öldüğünü, 58'inin yaralandığını bildirmişti.

OCHA, daha önce yaptığı açıklamada, Hudeyde'de hazirandan bu yana yaklaşık 81 bin ailenin hükümet güçleri ile Husiler arasında yaşanan şiddetli çatışmalardan kaçarak güvenli bölgelere sığındığını aktarmıştı.



Hudeyde Limanı, büyük insani kriz içindeki ülkeye dış yardımların ulaştırılmasında hayati önem taşıyor.