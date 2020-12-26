Husilerin attığı balistik füze Yemen'in Cevf kentine düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Husilerin attığı balistik füze Yemen'in Cevf kentine düştü

26.12.2020 16:57 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:57
Husilerin attığı balistik füze Yemen'in Cevf kentine düştü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husilerin attığı balistik füzenin Yemen'in Suudi Arabistan sınırındaki Cevf kentine düştüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki Husilerin attığı balistik füzenin Yemen'in Suudi Arabistan sınırındaki Cevf kentine düştüğünü duyurdu.

Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da yer alan açıklamasında İran destekli Husilerin, Yemen'in Amran kentinden gönderdiği balistik füzenin, Yemen topraklarındaki Cevf kentine düştüğünü belirtti.

Maliki, balistik füzeler atarak bunların sivil yerleşim alanlarına düşmesine neden olan Husilerin, uluslararası insan haklarını ihlal etmeye devam ettiğini aktardı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Merve Dizdar Burak Özçivit Kenan İmirzalıoğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Arda Turan Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Halis Özkahya Abdullah Avcı
Tüm Haberler Ocak Balık Çocuk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Husilerin attığı balistik füze Yemen'in Cevf kentine düştü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 17:00:33. #1.15#
title