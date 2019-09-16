Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri: Her an yeniden vurabiliriz

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri: Her an yeniden vurabiliriz

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere cumartesi günü saldırı düzenleyen Husiler, Aramco'yu yeniden vurmakla tehdit etti.

16.09.2019 13:45
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri: Her an yeniden vurabiliriz

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere cumartesi günü saldırı düzenleyen Husiler, Aramco'yu yeniden vurmakla tehdit etti.


Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Aramco'daki şirketler ve çalışanları tesislerde bulunmamaları konusunda uyarıyoruz. Her an yeniden vurabiliriz." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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