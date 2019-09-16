Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri: Her an yeniden vurabiliriz

16.09.2019 13:45

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere cumartesi günü saldırı düzenleyen Husiler, Aramco'yu yeniden vurmakla tehdit etti.



Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Aramco'daki şirketler ve çalışanları tesislerde bulunmamaları konusunda uyarıyoruz. Her an yeniden vurabiliriz." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle