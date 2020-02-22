Husilere İbb'de 198 kişiyi zorla kaybetme suçlaması

22.02.2020 23:14 | Son Güncelleme: 22.02.2020 23:14

Yemen'de "Kaçırılanların Anneleri Birliği", Husileri, savaşın başladığı Mart 2015'ten bu yana İbb vilayetinde 198 kişiyi zorla kaybetmekle suçladı.

Birlik, zorla kaybedilenlerin serbest bırakılması için İbb'de gösteri düzenledi. Zorla kaybedilen kişilerin yakınlarının katıldığı gösteride okunan açıklamada, Husilerin 2015'ten bu yana İbb'de 198 kişiyi zorla kaybettiği belirtildi.

Husilerden suçlamalarla ilgili açıklama yapılmazken yerel ve uluslararası kurumlar, pek çok kentte Husilerin gizli hapishaneleri olduğuna işaret ediyor.

Husiler, İbb ve başkent Sana da dahil olmak üzere kuzeydeki kentlerin çoğunu kontrol altında bulunduruyor.

Kaynak: AA