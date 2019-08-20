Husilerden Yemen ordusuna ait kampa füze saldırısı

20.08.2019 16:02

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan sınırında Yemen ordusuna ait bir askeri kampa füze saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

Husilere ait El-Mesire televizyon kanalının haberinde, Suudi Arabistan'ın Necran il sınırı yakınında, Yemen ordusuna ait bir eğitim kampının katyuşa füzeleriyle hedef alındığı belirtildi.

Saldırıda hedeflerin vurulduğu, can ve mühimmat kaybının olduğu ifade edilen haberde, ölü ve yaralı sayısıyla ilgili bilgi verilmedi.

Olayla ilgili Yemen ordusundan ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden henüz açıklama yapılmadı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'de başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA