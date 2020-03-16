Husilerden Yemen'in Cevf vilayetine balistik füze saldırısı
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Husilerden Yemen'in Cevf vilayetine balistik füze saldırısı

Yemen'deki Husilerin ülkenin kuzeyinde Suudi Arabistan sınırında bulunan Cevf vilayetine balistik füze saldırısı düzenlediği, olayda ölü ve yaralılar olduğu açıklandı.

16.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:56
Husilerden Yemen'in Cevf vilayetine balistik füze saldırısı

Yemen'deki Husilerin ülkenin kuzeyinde Suudi Arabistan sınırında bulunan Cevf vilayetine balistik füze saldırısı düzenlediği, olayda ölü ve yaralılar olduğu açıklandı.

Yemen ordusuna bağlı Cevf Cephesi Güçleri Sözcüsü Rabi el-Kuraşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İran destekli Husiler, Cevf vilayetinin El-Yeteme bölgesindeki halkı balistik füzelerle hedef aldı." ifadesini kullandı.

Saldırı nedeniyle ölü ve yaralılar olduğunu aktaran Kuraşi bu konuda net bir bilgi vermezken, Husilerin ordu güçleri ve Dehm aşireti tarafından yenilgiye uğratılmasının ardından bu bölgeyi özellikle sistematik şekilde hedef aldığını savundu.

Husilerden ise saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Dali'deki çatışmada birçok Husi milis öldü

Öte yandan Yemen Savunma Bakanlığının sitesinden yapılan açıklamaya göre, Dali kentinde ordu güçleri ile Husiler arasında çatışma çıktı.

Çatışmalarda aralarında üst düzey bir komutanın da bulunduğu birçok Husi milis öldü.

Suudi Arabistan sınırındaki Cevf vilayeti

Husiler, 1 Mart'ta Suudi Arabistan sınırındaki Cevf vilayetinin merkezi El-Hazm kentinde kontrolü sağlamıştı. Yemen ordusu, 9 Mart'ta Cevf vilayetinde Husiler ile çıkan çatışmaların ardından El-Yeteme'nin de aralarında bulunduğu bazı bölgelerde kontrolü sağladıklarını açıklamıştı.

Yemen'in kuzeyinde Suudi Arabistan sınırında yer alan Cevf, ülkedeki iç savaşın seyri açısından kritik önem arz ediyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

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