Husilerden Suudi Arabistan'daki Abha Uluslararası Havalimanı'na saldırı girişimi: 8 yaralı

Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırı girişiminde bulunduğu insansız hava aracı (İHA), Suudi Arabistan savunma sistemi tarafından imha edildi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırı girişiminde bulunduğu insansız hava aracı (İHA), Suudi Arabistan savunma sistemi tarafından imha edildi. İHA'nın imhası sırasında etrafa saçılan şarapneller nedeniyle 8 kişi ise yaralandı.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından yapılan açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Uluslararası Havalimanı'na gönderdiği bir insansız hava aracının (İHA) Suudi Arabistan savunma sistemi tarafından düşürüldüğü belirtildi. Koalisyon güçleri, İHA'nın imha edildiği sırada etrafa saçılan şarapneller nedeniyle 8 kişinin yaralandığını ve bir uçakta ise hasar meydana geldiğini bildirdi. Ayrıca koalisyon güçleri, bu saldırının Husilerin Abha Uluslararası Havalimanı'na 24 saat içinde düzenlediği 2. saldırı olduğunu ifade etti.

Öte yandan uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı