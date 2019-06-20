Husilerden Suudi Arabistan'a İHA saldırısı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cizan Havaalanı'nı insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldıklarını duyurdu.

Husilere ait El-Mesire kanalının haberine göre, Husilerin Askeri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, Cizan Havaalanı'na İHA ile bir dizi saldırı düzenlendiğini ve havaalanındaki hedeflerin tam isabetle vurulduğunu söyledi.

Havaalanında bulunan İHA hangarlarının hedef alındığını aktaran Seri, saldırılar sonrası havaalanındaki uçuşların da durduğunu iddia etti.

24 saatte 3 saldırı

Söz konusu saldırı ile Husiler, Suudi Arabistan'ı 24 saat içinde 3'üncü kez hedef almış oldu.

Seri, bugün yaptığı 2 ayrı açıklamada Suudi Arabistan ordusunun ülkenin güneyindeki Necran bölgesinde konuşlanan birliklerini balistik füzeyle hedef aldıklarını, Cazan ilindeki elektrik santralini de "cruise" füzesi ile vurduklarını söylemişti.

Suudi Arabistan ise Husilerin attığı bir füzenin, Cazan ilindeki Eş-Şakik bölgesinde yer alan deniz suyu arıtma tesisi yakınına düştüğünü, olayda herhangi bir hasar meydana gelmediğini, ölen veya yaralanan olmadığını duyurmuştu.

Yemen'deki Husiler, son yıllarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerle ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA