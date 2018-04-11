Husilerden Suudi Arabistan'a Füze Saldırısı

Yemen'deki Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik atılan balistik füzenin imha edildiği bildirildi.

Başkent Riyad'ın birçok yerinden duyulan patlama seslerinin ardından Suudi Arabistan'ın Al Ahbariye kanalı, Yemen'deki Husiler tarafından fırlatılan balistik füzenin başkent semalarında hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan, 25 Mart gecesi Yemen'den Riyad'a fırlatılan balistik füzelerin havada imha edildiğini ancak, bazı parçalarının Mısır uyruklu kişilerin oturduğu bir eve düşmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Yemen'de yönetimi devralmak isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.