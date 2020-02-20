Husilerden BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'e "taraflılık" suçlaması

20.02.2020 12:18 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:18

Yemen'deki İran destekli Husiler, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'i, Arap koalisyonunu oluşturan ülkelerden yana taraf tutmakla suçladı.

Uluslararası tanınırlığı olmayan Husi hükümeti İnsan Hakları Bakanlığından yapılan ve Husilere ait SABA haber ajansının yayınladığı açıklamada, Hudeyde iline bağlı Ed-Dureyhimi kentindeki sivillerin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sürekli saldırılarına maruz kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "BM Temsilcisi Griffiths'in Dureyhimi kentinin maruz kaldığı durumu ve (başkent Sana'nın doğusundaki) Nehem ve El-Cevf'te olayların tırmanışını görmezden gelmesi, onun mesleki çalışmasında tarafsız olmadığını ve koalisyon ülkelerinden yana taraf tuttuğunu ortaya koymakta." ifadesine yer verildi.

Yemen'in batı sahilindeki hükümet güçleri defalarca Husileri Dureyhimi kentine giden yardımları engellemek, kenti abluka altında tutmak ve sivilleri öldürmekle suçlamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA