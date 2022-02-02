Husilerden BM'ye Hudeyde Limanı'nı rehabilite etme çağrısı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Birleşmiş Milletler'e (BM) Kızıldeniz'deki Hudeyde Limanı'nı rehabilite etme çağrısında bulundu.

Husilerin kontrolündeki ajans SABA'nın haberine göre, Husilerin gayrimeşru hükümetinde sözde Ulaştırma Bakanı Amir el-Merani, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Mukim Temsilcisi Auke Lootsma ile başkent Sana'da görüştü.

Görüşme sırasında halkın ihtiyaçlarının karşılanmasındaki büyük rolü nedeniyle Hudeyde Limanı'nın rehabilitasyonunun önemine işaret eden Merani, limanın rehabilitasyonunun 2018'de yapılan Stockholm Anlaşması'nın ana eksenlerinden biri olduğunu vurguladı.

Merani, BM'ye Hudeyde Limanı'nı rehabilite etme çağrısında bulundu.

Ülke ithalatının yaklaşık yüzde 70'inin girdiği Hudeyde Limanı, Yemen'in en önemli limanlarından biri.

Yemen hükümeti ile Husiler BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6 Aralık 2018'de bir araya gelmiş, taraflar arasında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz'in durumuyla ilgili Stockholm Anlaşması imzalanmıştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.