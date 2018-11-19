Husilerden "Barış" Girişimi

Yemen'de Husiler, ülkede barışın sağlanması için Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) füze atılmasına son verilmesi girişiminde bulundu.

Husilere bağlı Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yemen resmi makamlarını, Suudi Arabistan, BAE ve diğer müttefiklere yönelik füze ve insansız hava araçları kullanımını durdurmaya çağırdı.

Husi, "Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri barış istiyorsa adil ve onurlu bir barışın sağlanması için bütün cephelerdeki askeri operasyonları durdurmaya da hazır olduklarını" ifade etti.

Söz konusu girişimin, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in insansız hava araçları ve füze kullanımına son verilmesi talebini yerine getirmek, barışın tesis edilmesine yönelik çabaları desteklemek ve Yemen'e yönelik saldırıların devam etmesinin gerekçesini ortadan kaldırmak için başlatıldığı kaydedildi.

Husilerin girişimiyle ilgili olarak koalisyon güçlerinden henüz açıklama yapılmadı.