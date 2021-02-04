Husilerden BAE destekli GGK'nın "İsrail'le normalleşme" niyetine tepki Açıklaması
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Husilerden BAE destekli GGK'nın "İsrail'le normalleşme" niyetine tepki Açıklaması

04.02.2021 15:59 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:59
Husilerden BAE destekli GGK'nın

Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanı Aydarus ez-Zubeydi'nin, "güneyin ayrılması durumunda İsrail ile normalleşme niyeti olduğu" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Husiler, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) Başkanı Aydarus ez-Zubeydi'nin, "güneyin ayrılması durumunda İsrail ile normalleşme niyeti olduğu" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Husilere bağlı SABA ajansının haberine göre, Lahec'in sözde valisi Ahmed Curayb, güney valiliklerinde yaşayan Yemenlilerin Filistin davasına bağlı olduğunu ve siyonistlerle mücadelede Filistin halkının yanında durduğunu ifade etti.

Curayb, "Zubeydi'nin açıklamaları, güney kentlerde yaşayan halkın görüşünü temsil etmiyor, BAE'ye bağlı bu oluşumun nasıl ahlaki bir çöküş yaşadığını gösteriyor." dedi.

BAE destekli GGK'nın Başkanı Zubeydi, 2 Şubat'ta, Russia el-Yevm televizyonuna yaptığı açıklamada, Yemen'in güneyinin bağımsız olması durumunda GGK'nın İsrail ile normalleşme niyetinde olduğunu söylemişti.

Arap başkentlerinin Tel Aviv ile normalleşmesini "bölgede barışı sağlamak için ideal bir çalışma" olarak nitelendiren Zubeydi, Aden'de İsrail için bir büyükelçilik açmaya hazır olduklarını ifade etmişti.

Yemen'de 2017'de kurulan BAE destekli GGK, geçici başkent Aden dahil olmak üzere güneydeki hayati bölgeler ile stratejik öneme sahip Sokotra'yı kontrolü altında tutuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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