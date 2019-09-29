Husilerden ABD gazetelerindeki haberlere yalanlama

29.09.2019 01:18

Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen'de yürüttüğü operasyonların kısmi olarak durdurulduğuna dair haberleri yalanladı.

Husilere bağlı Yüksek Siyasi Konsey üyesi Muhammed Ali el-Husi, Husilere ait El-Mesire televizyonundaki açıklamasında, bazı ABD gazetelerinde Suudi Arabistan ile 4 bölgede hava saldırılarının durması yönünde anlaşmaya varıldığı haberlerinin gerçek olmadığını ifade etti.

Husi, operasyonların tamamen durması ve ablukanın kaldırılmasından başka bir şeyi kabul etmeyeceklerini belirtti.

Suudi Arabistan tarafından ABD gazetelerinde yer alan haberlerle ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, 20 Eylül'de yaptığı televizyon konuşmasında, Suudi Arabistan topraklarını silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve balistik füzelerle hedef almayı durdurduklarını açıklamıştı. Suudi Arabistan tarafından ise Husilerin söz konusu adımıyla ilgili bir açıklama yapılmamıştı.

Kaynak: AA