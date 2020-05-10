Husilerden AB'ye Yemen'de siyasi çözüm için adım atma çağrısı

Yemen'deki İran destekli Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, Avrupa Birliğine (AB) ülkedeki krize siyasi bir çözüm bulmak için adım atma çağrısı yaptı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, Avrupa Birliğine (AB) ülkedeki krize siyasi bir çözüm bulmak için adım atma çağrısı yaptı.

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Meşat, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderdiği telgrafta Husilerin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Yemen Özel Temcisi Martin Griffiths'in Yemen'deki savaşın sona ermesi yönündeki çağrılarını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Meşat, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon saldırılarının durması ve kapsamlı bir siyasi çözüm konusunda AB'den olumlu bir rol üstlenmesini beklediklerini ifade etti.

Griffiths, mart sonunda yaptığı yazılı açıklamada, özellikle Yemen'in Marib kenti ve çevresindeki askeri faaliyetlerin devam etmesinden endişe duyduklarını belirtmiş ve çatışan taraflara, düşmanlığın sona erdirilmesi ve ülke çapında ateşkes sağlanması için elverişli ortam oluşturulması çağrısında bulunmuştu.

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Kovid-19 salgını nedeniyle 9 Nisan'dan itibaren tek taraflı olarak 2 haftalık ateşkes ilan etmişti. Yemen'de ilan edilen ateşkese rağmen hükümet güçleri ile Husiler, birbirleriyle çatışmaya ve karşılıklı suçlamalara devam etmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA