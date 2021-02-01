Husiler: Yemen'deki ekonomik ve insani krizden Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon sorumlu
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Husiler: Yemen'deki ekonomik ve insani krizden Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon sorumlu

01.02.2021 11:29 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:33
Husiler: Yemen'deki ekonomik ve insani krizden Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon sorumlu

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkede yaşanan ekonomik ve insani krizden Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini sorumlu tuttu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkede yaşanan ekonomik ve insani krizden Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini sorumlu tuttu.

Husilere bağlı Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koalisyon güçlerinin temel ihtiyaç malzemelerinin bölgelere girişi karşılığında Yemenlilerden ücret aldığını savundu.

Husi, koalisyonun, petrol türevlerine el koyduğunu, Birleşmiş Milletlerin giriş izinlerini reddettiğini, petrolü ve serveti yağmaladığını, yerel para birimine de zarar verdiğini öne sürdü.

Ülkedeki ekonomik ve insani krizden koalisyon güçlerinin sorumlu olduğunu belirten Husi, bu konuda bilgi toplanması için bir ekip kurulması çağrısında bulundu.

Koalisyon güçlerinden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Husiler, koalisyon güçlerini, Yemen'i abluka altına almak, gıda maddelerinin ve insani yardımların ülkeye ulaşımını aksatmak, yakıt taşıyan gemilere el koymak ve Hudeyde Limanı'na girişlerine engel olmakla suçluyor. Koalisyon güçleri ise tüm bu suçlamaları reddediyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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