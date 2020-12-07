Husiler: Yemen'deki abluka kaldırılmadan barış olmaz

Yemen'deki Husiler, ülkeye uygulanan ablukanın kaldırılması yönündeki taleplerin dikkate alınmadığını bu nedenle barışa dair yaklaşımların başarısız olacağını savundu.

Yemen'deki Husiler, ülkeye uygulanan ablukanın kaldırılması yönündeki taleplerin dikkate alınmadığını bu nedenle barışa dair yaklaşımların başarısız olacağını savundu.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in, Yemenli taraflara anlaşmaya varma" çağrısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Abdusselam, "BM'nin Yemen'e uygulanan ablukayı görmezden gelmesi anlaşılabilir bir durum değildir. Saldırıların durması ve ablukanın kaldırılmasının birlikte dikkate alınmadığı bir yaklaşım başarısız olmaya mahkumdur." ifadesini kullandı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths daha önce, Yemenli taraflara ülkedeki savaşı sonlandıracak bir anlaşmaya varma çağrısında bulunmuştu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu