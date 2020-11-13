Husiler, Yemen'de 326 yardım konteynerine el koydu
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Husiler, Yemen'de 326 yardım konteynerine el koydu

13.11.2020 05:49 | Son Güncelleme: 13.11.2020 05:52
Husiler, Yemen'de 326 yardım konteynerine el koydu

Yemen'de Husiler, son kullanma tarihi geçmiş gıda ve ilaç bulunduğu gerekçesiyle Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından gönderilen 326 yardım konteynerine el koydu.

Yemen'de Husiler, son kullanma tarihi geçmiş gıda ve ilaç bulunduğu gerekçesiyle Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından gönderilen 326 yardım konteynerine el koydu.

Husilere ait "el-Mesira.net" sitesinin, Hudeyde Valiliği İnsani Yardım Yönetimi ve Koordinasyon Yüksek Kurulu Başkanı Cabir er-Razihi'ye dayandırdığı habere göre, konteynerlerde yapılan inceleme sonucu içlerindeki ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçmiş olduğu ortaya çıktı.

Konteynerlere el konulması ve bunların üretildikleri ülkeye geri gönderilmesi için WFP'nin bilgilendirilmesine karar verildiği kaydedilen haberde, konteynerlerden 300'ünde yemeklik yağ, 16'sında kronik hastalıklar için ilaç, 10'unda da çocuklar için gıda takviye ürünleri, bezelye ve bisküvi bulunduğu ifade edildi.

Haberde, WFP, bu gıda ve ilaç yardımlarını, kasıtlı olarak Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin kontrolündeki limanlardan geçirmek ve ancak raf ömrü bittikten sonra Hudeyde Limanı'na göndermekle suçlandı.

WFP'den söz konusu suçlamalarla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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